Sandra Bullock sui film Marvel: "Non mi hanno mai contattata"

Sandra Bullock ha commentato le ipotesi apparse online riguardanti una sua eventuale partecipazione al Marvel Cinematic Universe mentre era ospite del talk show di Jimmy Kimmel.

L'attrice premio Oscar, secondo molte teorie apparse online, sarebbe in corsa per la parte di Madame Web nei lungometraggi tratti dei fumetti, con alcune voci apparse online che sostenevano avrebbe compiuto il suo debutto in Spider-Man: No Way Home.

Parlando con il conduttore delle notizie pubblicate su internet, Sandra Bullock ha scherzato accennando alla passione del figlio per Spider-Man: "Se mio figlio avesse sentito quell'indiscrezione non hai idea di quante cose avrei potuto fargli fare in casa. Avrai potuto chiedergli di tutto. Chi dicono che avrei dovuto interpretare? La nonna di Spider-Man o chi?".

Jimmy ha quindi spiegato alcuni dettagli del personaggio: "Perché non sono stata assunta per questo ruolo? Cosa è accaduto durante le trattative? Devo saperlo. Perché penso sarei stata fantastica con un ruolo con poteri psichici".

Madame Web è raffigurata tra le pagine come una donna anziana cieca, ma ha numerose abilità psichiche tra cui telepatia e chiaroveggenza. Nel corso degli anni, Madame Web ha interagito con altri personaggi famosi dei fumetti come Fenomeno, Jessica Jones ed Electro.

Sandra ha ammesso: "Non penso di essere adatta alla Marvel. Non sono mai stata contattata dalla Marvel".

La star ha però rivolto: "Mi avevano contattata per recitare in un progetto che non era della Marvel, ma mio figlio mi ha detto di non farlo e aveva ragione, quando è stato distribuito quel film era chiaro che non sarebbe stato un buon progetto per me".