Sandra Bullock in nuovo film Netflix, adattamento di Unforgiven

Sandra Bullock torna su Netflix con un nuovo film, per la sua seconda collaborazione con il colosso dello streaming in un adattamento della miniserie televisiva Unforgiven, uscita nel 2009.

Dopo il successo del thriller Bird Box, Sandra Bullock sarà la protagonista del film al momento ancora senza titolo, che sarà diretto da Nora Fingscheidt e prodotto da Graham King.

La serie originale a cui si ispira questo nuovo progetto Netflix è stata creata da Sally Wainwright, con protagonista l'attrice Surane Jones nel ruolo di Ruth Slater, una donna ritenuta colpevole di aver ucciso due poliziotti quando era un'adolescente, che al momento del rilascio dal carcere decide di mettersi alla ricerca di sua sorella.

Questo nuovo adattamento vedrà Sandra Bullock nei panni della protagonista, che viene rilasciata dopo aver scontato la pena per un crimine violento, rientrando in una società che rifiuta di perdonare il suo passato. Di fronte al severo giudizio dei suoi ex amici e colleghi, la sua unica speranza di redenzione è trovare la sorella minore, che era stata costretta a lasciare.

Secondo le prime notizie, sappiamo che l'adattamento di Unforgiven è stato scritto da Christopher McQuarrie, regista degli ultimi film di Mission: Impossibile e premio Oscar per la sceneggiatura de I soliti sospetti.