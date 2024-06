Il Sandokan di Can Yaman conquista anche il TG1: ecco le immagini esclusive dal set in Calabria

Un servizio del TG1 ha mostrato il set di Sandokan ricostruito a Lamezia Terme che ha trasformato la costa calabrese nel Borneo di Salgari, e Can Yaman ha svelato tutto quello che ha dovuto imparare per interpretare il pirata leggendario.

Sandokan, la serie tv con Can Yaman che riporterà la Tigre della Malesia sul piccolo schermo, non arriverà su Rai 1 prima del 2025 con grande probabilità (al momento si parla solo di un generico "prossimamente") ma ieri sera ha già conquistato, per qualche minuto, l'attenzione degli spettatori sul primo canale. Un servizio del TG1 delle 20:00 ci ha infatti portati sul set calabrese della serie internazionale dove abbiamo potuto ammirare la ricostruzione del consolato di Labuan direttamente a Lamezia Terme.

Da poco meno di un mese la produzione della serie internazionale si è spostata in Calabria, la regione che farà da sfondo a buona parte degli episodi. Nell'area industriale di Lamezia Terme è stato costruito un backlot che sta facendo da scenografia proprio in questi giorno, mentre solo due settimane fa è toccato alla suggestiva località Le Castella, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto in provincia di Crotone, ospitare le cavalcate sulla spiaggia del divo turco, che hanno già fatto il giro dei social.

Ed è stato proprio Can Yaman ad accompagnare le immagini esclusive del TG1 con alcune dichiarazioni (che avranno fatto davvero piacere ai fan ora che sembra sparito da Instagram). L'attore turco ha raccontato in breve come si è preparato al difficile ruolo di Sandokan: "Ho fatto tanti allenamenti di fighting e coltello e spada, sono diventato esperto. Ho imparato come cavalcare e sono amico dei cavalli ora", ha concluso con un sorriso.

Non solo Can Yaman, nel servizio andato in onda il 19 giugno si vedono il regista, Jan Maria Michelini, e alcuni tra i compagni di set già annunciati: Alessandro Preziosi al trucco pronto per interpretare il fedele Yanez, Ed Westwick che passeggia sul set nei panni di Lord Brooke, il nemico di Sandokan, l'esordiente Alanah Bloor, che sarà co-protagonista di Yaman in quanto scelta per interpretare Lady Marianna.

Reboot dello sceneggiato degli anni '70 con Kabir Bedi nei panni del pirata della Malesia, la serie ci riporterà nel Borneo del 1800 raccontato da Salgari, nel bel mezzo della storia d'amore e d'avventura che porterà Sandokan a trasformarsi da semplice pirata a leggendario eroe.