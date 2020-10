Sanditon, il finale della serie da stasera su LaF

Stasera su LaF alle ore 21.10 in prima tv assoluta va in onda il gran finale di Sanditon, la serie evento tratta dal romanzo incompiuto di Jane Austen e sceneggiata dal premio BAFTA Andrew Davies.

Il sontuoso period drama, ambientato nel primo ventennio del 1800 e che racconta la storia di una località balneare alla moda in Inghilterra e dei suoi abitanti, ha fatto da subito appassionare e sognare migliaia di telespettatori di tutto il mondo grazie alla tormentata storia d'amore tra la giovane e ribelle Charlotte Heywood (Rose Williams) e l'affascinante Sidney Parker (Theo James).

Locandina di Sanditon

Un altro personaggio centrale per la serie è Georgiana Lambe, ricca ereditiera proveniente da Antigua e primo e unico personaggio di colore della Austen. A interpretarla è Crystal Clarke - già all'opera in "Le due verità", serie tratta dal romanzo omonimo di Agatha Christie - che ha dichiarato: "È stata una responsabilità interpretarla, ma non è stato un peso e non mi sono mai sentita sotto pressione. Non volevo che sembrasse una ragazzina lagnosa e viziata con i soldi. Volevo che fosse chiaro che tutti i soldi del mondo non possono proteggerti dal razzismo, dalla xenofobia e dall'ignoranza". La Clarke ha inoltre dichiarato: "Spero che la presenza di questo personaggio possa annunciare un cambiamento per i period drama. Si pensa che non ci siano state persone di colore in Gran Bretagna prima dello scandalo di Windrush (del 1948), ma questo significa che un'intera popolazione sta perdendo la propria voce nella sua storia. Spero che questo possa portare a una maggiore rappresentazione nei period drama".

Negli ultimi due episodi, la città di Sanditon è in fermento a causa della regata, soprattutto dopo l'arrivo inaspettato di Lady Susan (Sophie Winkleman), venuta in città per ritrovare Charlotte. Il destino di Sanditon è in bilico, fra segreti ormai allo scoperto e tragedie impreviste dietro l'angolo. Charlotte e Sidney riusciranno infine a coronare la loro storia d'amore? L'appuntamento con l'imperdibile finale di stagione è per stasera alle ore 21.10 in prima tv assoluta su laF (Sky 135); come l'intera serie, è inoltre disponibile anche on demand su Sky, su Sky Go e su Now TV.