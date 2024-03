San Diego Comic-Con: la storia dell'evento diventa un documentario

See You at San Diego è il titolo di un nuovo documentario in fase di produzione che svelerà le origini e la storia del Comic-Con.

Le origini del San Diego Comic-Con saranno al centro di un nuovo documentario che verrà realizzato dal produttore David Permut, dal filmmaker Oscar Boyson e dall'autore e regista Mathew Klickstein, autore del libro da cui è tratto.

Il progetto si basa infatti su See You at San Diego: An Oral History of Comic-Con, Fandom, and the Triumph of Geek Culture.

I dettagli del progetto

Il documentario racconterà come un gruppo di fan teenager, autori di fanzine, illustratori, sballati, hippy, tipi bizzarri, lettori accaniti e appassionati di scienza hanno unito, negli anni '60, le forze con un disoccupato trentenne che amava i fumetti per creare quello che ora è diventato uno degli eventi più influenti nel settore della cultura pop. Il San Diego Comic-Con è stato infatti inserito per ben due volte nel libro dei Guinnesse dei Primati con il record del raduno culturale con il maggior numero di partecipanti al mondo.

See You at San Diego potrà contare sul sostegno di oltre 50 persone intervistate da Klickstein in occasione dei suoi due progetti precedenti: la docuserie audio in sei parti, realizzata per SiriusXM/Stitcher, intitolata Comic-Con Begins, e il libro See You at San Diego, pubblicato da Fantagraphics nel 2022.

Tra le persone coinvolte ci sono i co-fondatori Scott Shaw!, David Clark, Roger Freedman, Barry Alfonso, Wendy All e Paul M. Sammon, oltre al figlio di Ken Krueger, Gus, e la professoressa Erin Hanna (Only at Comic-Con).

Il documentario proporrà anche interviste, vecchie e nuove, a celebrità, oltre a foto inedite, audi, artwork e memorabilia. See You at San Diego mostrerà sugli schermi anche degli estratti di oltre 15 ore di video recentemente scoperti e girati durante le prime edizioni della Convention.

Purmut ha dichiarato: "Questa è la storia degli outsider per eccellenza: giovani fanboy e fangirl pieni di passioni e sogni che hanno dato vita alla nascita di quello che si è evoluto diventando un fenomeno globale".