San Diego Comic-Con 2020: l'annuncio della cancellazione è imminente?

Il San Diego Comic-Con 2020 potrebbe essere il prossimo evento di rilevanza globale ad essere ufficialmente annullato, come risultato della pandemia globale di Coronavirus. Ad anticipare quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni è Joe Terzi, amministratore delegato dell'Autorità per il Turismo di San Diego, in una dichiarazione rilasciata all'Union-Tribune di San Diego.

"Stanno valutando qualsiasi possibilità finanziaria che potrebbero avere con una cancellazione, e una volta determinate, prenderanno una decisione. In base alla nostra conoscenza dell'evento, sarà molto difficile per loro fare l'evento a luglio. Con altri eventi potresti fare delle cose per tenere separate le persone, ma il Comic-Con è un animale completamente diverso, è un mare enorme di persone".

Il San Diego Comic-Con vanta un'affluenza annuale di 135.000 fan di fumetti, film e altri aspetti della cultura pop. Secondo l'Union-Tribune, Comic-Con International - organizzatrice del San Diego Comic-Con e del WonderCon - ha inviato una mail agli hotel partner della manifestazione chiedendo un margine di manovra sulle spese di cancellazione, qualora dovessero aver bisogno di annullare le prenotazioni delle camere nelle 50 strutture partner della convention, chiedendo delucidazioni su eventuali penali.

Natalie Portman al San Diego Comicon

Pare che la maggior parte delle strutture alberghiere abbia accettato le richieste del Comic-Con e si stia solo aspettando la conferma della totalità degli hotel per poter ratificare l'annullamento dell'edizione. Secondo l'Autorità del Turismo le convenzioni annullate sono costate alla città di San Diego oltre 203 milioni di dollari nel primo trimestre dell'anno.