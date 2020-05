Samuel L. Jackson urla complimenti ai passanti nel video di Some Good News

Samuel L. Jackson ha partecipato alla nuova puntata di Some Good News e nel video urla complimenti ai passanti.

Samuel L. Jackson è stato coinvolto nella realizzazione del nuovo episodio di Some Good News, lo show ideato da John Krasinski per diffondere positività in questo difficile periodo, e nel video la star dei film Marvel urla complimenti ai passanti.

La divertente iniziativa è ispirata a due bambine che, mantenendo il distanziamento sociale, diffondono un po' di allegria urlando a chi passa qualche frase gentile.

Non essendoci un video che le ritrae, Samuel L. Jackson si è prestato a ricreare la situazione.

L'interprete di Nick Fury urla quindi ai passanti complimenti come "La tua maglietta si abbina al tuo cane e mi piace questo dettaglio di te!", "Non so se hai dei capelli sotto il cappello, ma se li hai è meraviglioso" e "Il musetto del tuo cane è carino quasi quanto la mia faccia quando ero un bambino".

Nel video, dedicato alla cerimonia del diploma, John Krasinski ha inoltre invitato Ryan Reynolds per occuparsi del segmento dedicato al meteo e celebrità del calibro di Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Malala Yousafzai, e Jon Stewart per dare consigli utili e rispondere alle domande di chi si è diplomato in questo complicato 2020.