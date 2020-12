Samuel L. Jackson star della serie The Last Days of Ptolemy Grey prodotta per Apple

L'attore Samuel L. Jackson sarà il protagonista della serie The Last Days of Ptolemy Grey, prodotta per Apple TV+.

Sarà Samuel L. Jackson il protagonista di The Last Days of Ptolemy Grey, una nuova serie che verrà prodotta per Apple TV+ che lo vedrà coinvolto anche come produttore esecutivo.

Il progetto sarà composto da sei episodi e si basa sull'omonimo romanzo scritto da Walter Mosley.

L'autore del libro si occuperà dell'adattamento per il piccolo schermo e farà parte del team di produttori di The Last Days of Ptolemy Grey.

Samuel L. Jackson avrà la parte di un novantunenne che è stato dimenticato dalla sua famiglia, dai suo amici e persino da se stesso. L'uomo sta per scivolere in una demenza solitaria e Ptolemy si ritrova alle prese con un profondo cambiamento quando ottiene l'incredibile opportunità di riottenere per poco tempo i suoi ricordi, usando questa lucidità preziosa e precaria per risolvere il mistero che circonda la morte del nipote e per accettare il proprio passato.

Mosley ha scritto il romanzo dopo aver visto la mente della madre deteriorarsi a causa della demenza senile.

La star del cinema ha già collaborato con Apple TV+ dopo il film The Banker e prossimamente ritornerà anche nel mondo del Marvel Cinematic Universe interpretando ancora una volta Nick Fury in occasione della serie Secret Invasion, prodotta per Disney+.