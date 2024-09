Samuel L. Jackson ricorda la firma con Marvel: "Mi chiesi 'Quanto devo campare per girare nove film?'"

L'attore in una nuova intervista ha ricordato quando firmò il suo primo contratto con i Marvel Studios, in cui si impegnava per nove film

Samuel L. Jackson ha partecipato a un'intervista retrospettiva sulla sua carriera per la rivista GQ e ha ammesso di essere rimasto scioccato dalla rapidità con cui la Marvel ha concluso il suo contratto iniziale che prevedeva la sua partecipazione a nove film.

Jackson ha accettato l'offerta iniziale della Marvel di interpretare Nick Fury in nove film, a partire da un cameo alla fine di Iron Man del 2008. Da allora ha recitato in una dozzina di film dello studio, tra cui altri film degli Avengers e capitoli standalone come Iron Man 2 e The Marvels.

"Sapevo di avere un contratto per nove film", ha ricordato Jackson. "Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, mi ha detto: 'Ti offriremo un contratto per nove film'. Quanto tempo devi rimanere in vita per fare nove film? Non è il processo più veloce del mondo. Non sapevo che avrebbero fatto nove film in due anni e mezzo. È una follia! Oh merda, sto esaurendo i miei contratti. Ha funzionato".

Iron Man: Samuel L. Jackson come Nick Fury nella scena post-credits

Jackson aveva dichiarato in precedenza al Los Angeles Times di non aver mai perso interesse per il suo ruolo di Nick Fury e che preferirebbe fare film Marvel da miliardi di dollari piuttosto che vincere Oscar o inseguire ruoli da Oscar.

Marvel: Joss Whedon ha costretto Samuel L. Jackson a infrangere la regola che si era dato per Nick Fury

"Per quanto volessi essere stanco di questa situazione, pensando 'Beh, avrei dovuto vincere un Oscar per questo o per quello e non è successo', una volta che l'ho superata molti anni fa, non è stato un grosso problema per me", ha ammesso l'attore. "Mi diverto sempre ad andare agli Oscar. Non vedo l'ora di ricevere un cesto regalo per essere un presentatore. Regalo cose ai miei parenti; mia figlia e mia moglie portano via cose. È bello. ... Ma per il resto, mi è passata la voglia".

Infine, ha concluso: "Non avrei mai permesso che gli Oscar fossero un metro di misura del mio successo o del mio fallimento come attore. Il mio metro di misura del successo è la mia felicità: sono soddisfatto di quello che sto facendo? Non sto facendo film per dare la caccia alle statuette. Sai: 'Se fai questo film, vincerai un Oscar'. No, grazie. Preferisco essere Nick Fury. O divertirmi a fare Mace Windu con una spada laser in mano".