Samuel L. Jackson: "Ricevere una candidatura all'Oscar è un onore solo se poi vinci"

L'attore è sempre molto schietto quando si tratta di commentare certe usanze molto in voga a Hollywood e anche in questo caso non si è risparmiato

Samuel L. Jackson ha dichiarato in un'intervista video con AP Entertainment, durante la promozione del suo nuovo film, The Piano Lesson, che le candidature agli Oscar non sono un problema per lui.

È sorprendente che Jackson abbia ottenuto una sola nomination agli Oscar nel corso della sua illustre carriera (per Pulp Fiction, per il quale ha ottenuto la candidatura come miglior attore non protagonista nel 1995). In seguito, Jackson ha ricevuto un Oscar onorario nel 2021.

"Siamo nel settore da abbastanza tempo da sapere che quando la gente dice: 'È già un onore essere nominati', non è realmente così. Non è così. È un onore vincere", ha dichiarando Jackson ridendo. "Se vieni nominato, la gente dice: 'Sì, me lo ricordo'. O la maggior parte delle persone se ne dimentica. In genere è un concorso a cui non hai partecipato volontariamente. Io non sono andato lì per poter fare il fenomeno del tipo 'Lasciatemi fare la mia scena, così vi ricorderete chi ero'".

"Ti nominano e la gente chiede: 'Qual è il film per cui sei stato nominato? Come si intitola?'. E dopo che è finita, la gente fa fatica a ricordare persino chi ha vinto", ha aggiunto Jackson. Su queste pagine trovate la recensione di The Piano Lesson.

Samuel L. Jackson deluso dall'Oscar mancato: "Premiano attori neri per ruoli di merda"

Jackson aveva già dichiarato al Times nel 2022 che avrebbe meritato di vincere l'Oscar del 1995 come miglior attore non protagonista, assegnato a Martin Landau (per Ed Wood). In un'intervista rilasciata a Vulture l'anno scorso, ha aggiunto di essere stato derubato di una seconda possibilità di vincere un Oscar quando non è stato nemmeno nominato per il dramma giudiziario Il Momento di uccidere di Joel Schumacher del 1996.

Gli Oscar e Jackson non sono andati molto d'accordo negli anni, il che va bene se si considera che, come ha già dichiarato in passato, preferisce fare film Marvel che incassano miliardi di dollari piuttosto che inseguire ruoli adatti agli Oscar.