Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds star della serie animata Futha Mucka

Futha Mucka è la nuova serie animata destinata a un pubblico di adulti che avrà come protagonisti gli attori Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson**, di nuovo insieme dopo l'esperienza sul set del film Hitman's Bodyguard.

Il progetto annunciato oggi verrà realizzato per la piattaforma di streaming Quibi e dovrebbe debuttare nel 2021.

Il servizio, caratterizzato da contenuti suddivisi in episodi di breve durata, ha condiviso online una sinossi ufficiale davvero originale: "Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds si vogliono bene. Per essere più precisi, Ryan adora Sam. Quando è stato chiesto un commento per quanto riguarda i suoi sentimenti nei confronti di Ryan, Sam ha detto 'dite loro che non siete riusciti a contattarmi'. Quando una piccola disavventura obbliga Sam a occuparsi di Ryan, la situazione diventa strana. Ryan è felice di trascorrere tutto il suo tempo con Sam. Non è stato possibile contattare Sam per un commento."

Jim e Brian Kehoe, già nel team di Blockers, hanno creato la serie animata e avranno l'incarico di showrunner e produttori esecutivi in collaborazione con Reynolds e Jackson. Il progetto è curato da Anonymous Content e Maximum Effort, mentre Titmouse si occuperà dell'animazione.

The Hitman's Bodyguard, che aveva visto protagonisti Jackson e Reynolds sul grande schermo, era stato diretto da Patrick Hughes, già regista de I mercenari 3 - The Expendables e raccontava la storia di un agente (Ryan Reynolds) che ha un nuovo cliente, uno dei più noti killer al mondo (Samuel L. Jackson). I due sono stati nemici per anni e si odiano, ma ora devono lavorare fianco a fianco e hanno solo 24 ore di tempo per arrivare a L'Aia. Tra gli ostacoli da affrontare anche uno spietato dittatore dell'Europa dell'Est (Gary Oldman) in cerca di vittime.

Il sequel arriverà nelle sale nel 2021.