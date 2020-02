Sammy Davis Jr.: la sua vita diventa un film

Sammy Davis Jr. sarà al centro di un nuovo film biografico che verrà scritto da Charles Murray, scelto dalla Paramount Pictures per occuparsi del progetto dedicato all'artista.

Nel team della produzione ci saranno Lorenzo di Bonaventura, Lionel Richie che possiede i diritti per raccontare la storia, e Mike Menchel.

Il biopic si baserà sull'autobiografia del 1965 intitolata Yes I Can: The Story of Sammy Davs Jr che è stata scritta dal musicista in collaborazione con Jane e Burt Boyar.

Charles Murray ha scritto in passato per serie tv come Sons of Anarchy e Luke Cage e Menchel ha rivelato di essere rimasto sorpreso dalla scoperta che lo sceneggiatore ha letto quasi ogni cosa sia stata scritta su Davis Jr. e conosce ogni dettaglio sulla sua vita e sulla sua attività nel mondo dello spettacolo.

Murray, sottolineando la sua fisicità imponente che potrebbe trarre in inganno, ha spiegato: "Potrebbe sorprendervi il fatto che sia cresciuto amando i musical e seguissi tutto quello che riguardava Fred Astaire, Gene Kelly, Elvis e James Cagney e questo piccolo tizio afroamericano che vedevo in tv e che si distingueva accanto a Frank Sinatra".

Lo sceneggiatore ha spiegato che correva a casa dopo le lezioni a scuola per vedere il film in onda alle 3 di pomeriggio su ABC: "Guardavo lungometraggi come Ocean's Eleven e Sammy si distingueva. Cantava con Frank, ballava come Fred e Genie, e nessuno di loro lo guardava in modo diverso solo perché era nero. Penso che quando avevo circa 8 anni ho dichiarato ai miei genitori che volevo realizzare film. Sono del sud e sapevano tutto della tensione razziale e mi hanno detto 'Buona fortuna'. Non c'erano molti attori in tv con il mio aspetto. Vedevo Bill Cosby nel ruolo dell'insegnante di ginnastica Chet Kincaid, e alle volte Diahann Carroll in Julia. Ma tra tutti loro era Sammy a emergere: c'era qualcosa di completamente unico in lui e non l'ho mai dimenticato".

Davis Jr., nella sua vita, nonostante la fama fu costretto a nascondere la sua relazione con Kim Novak e venne sommerso dalle critiche quando sposò l'attrice svedese May Britt in un'epoca in cui i matrimoni interraziali erano illegali in molti stati. Sammy si rifiutò inoltre di lavorare per società che sostenevano la segregazione e venne aiutato dai suoi amici Frank Sinatra e Dean Martin, oltre a marciare accanto a Martin Luther King Jr in numerose occasioni. Murray ha ricordato che faticava a trovare degli alberghi che lo accettassero e ha dovuto affrontare la situazione in cui il proprio talento non gli permetteva di essere considerato uguale ai suoi colleghi: "Se dovessi affrontare una situazione simile oggi saprei che ho dei diritti e che la maggior parte delle persone accolgono l'uguaglianza, quindi sono solo le parole che pronunci o le azioni clandestine che compi a impedirmi di ottenere un lavoro. Ma all'epoca le persone erano aperte: sei nero, stai indietro. Non otterrai mai un ruolo da protagonista in uno dei film degli studios, a prescindere dalla bravura". Per lo sceneggiatore è stata proprio questa lotta per dimostrare il proprio valore che è diventata un suo demone, rendendosi conto che solo dopo molti anni che la fama non cancella i comportamenti scorretti delle persone.