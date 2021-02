Samara Weaving interpreterà Holly Madison, ex coniglietta di Playboy, in una serie TV

La Sony Pictures sta sviluppando una serie televisiva, con Samara Weaving come protagonista, incentrata sulla vita di Holly Madison, ex star dei reality TV trasformatasi poi in coniglietta di Playboy.

Il progetto, che non è ancora stato affiancato da una piattaforma streaming, si basa sul libro di memorie della Madison, scritto nel 2015: "Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Ex Playboy Bunny". La scrittrice australiana Marieke Hardy scriverà l'adattamento cinematografico, con Will Gluck, Richard Schwartz e Judith Verno a bordo come produttori esecutivi. La stessa Madison servirà anche come produttrice esecutiva.

Il libro ha trascorso diverse settimane in cima alla lista dei best seller del New York Times al momento della sua uscita e ha creato una spaccatura tra lei e Hefner. Nel 2017, Madison ha pubblicato un secondo libro di memorie, "The Vegas Diaries: Romance, Rolling the Dice, and the Road to Reinvention".

Il progetto cinematografico seguirà una logica ben precisa: la serie guarderà oltre la facciata scintillante del marchio di Playboy per descrivere le storie viscerali e spesso profondamente drammatiche delle donne che sono entrate inseguendo un sogno per poi essere manipolate, controllate e abusate dal celebre marchio.