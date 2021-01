Samantha Morton ricoverata in ospedale: "indossate sempre le mascherine"

La star di The Walking Dead Samantha Morton è stata ricoverata in ospedale lunedì notte: non si sa ancora il motivo, ma esorta i suoi fan sui social di indossare sempre le mascherine.

Da lunedì notte l'attrice di The Walking Dead ha pubblicato una serie di messaggi su Twitter, rivelando di essere stata ricoverata in ospedale. Samantha Morton ha già detto che è "in via di guarigione", ma non ha ancora riferito come mai abbia avuto bisogno di cure mediche.

"Ringrazio tutto lo staff del Conquest Hospital di Hastings che mi ha aiutato stasera" ha scritto Morton - "Vedere la zona rossa in prima persona e gli infermieri e i medici essere così gentili e meravigliosi con noi tutti, mi ha fatto sentire più piccola. Stasera sto bene grazie a loro."

Nella foto che ha condiviso, Morton ha mostrato un'immagine di sé stessa all'interno del Conquest Hospital di Hastings, mentre indossava due tipi di mascherine, una chirurgica e una "a scudo". In molti le hanno chiesto se fosse stata contagiata dal Coronavirus, eppure l'attrice non ha ancora dichiarato nulla a riguardo.

L'attrice ha ringraziato tutti gli innumerevoli fan che le hanno inviato un messaggio di augurio e di pronta guarigione, ricordando comunque di indossare sempre le mascherine tramite l'hashtag #WearAMask, condiviso in tutti i suoi tweet.

Non è certo che l'attrice abbia per forza avuto qualche problema legato al Coronavirus: le condizioni di salute di Morton sono più precarie rispetto alla norma, dopo che l'attrice ha avuto un ictus nel 2006 a seguito di un grave trauma cranico. Era stata colpita alla testa da un calcinaccio che si è staccato proprio sopra di lei. Dopo l'incidente, l'attrice di Minority Report era rimasta in ospedale per tre settimane e ha dovuto imparare di nuovo a camminare.