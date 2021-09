Samantha Fox oggi, la vita privata, la sua compagna e la sua carriera

Samantha Fox è una cantante e attrice considerata una delle icone degli anni '80: dichiaratasi lesbica ne 2003. La Fox sei anni fa ha perso la sua compagna, Myra Stratton, che era stata anche la sua manager. Oggi Samantha ha ritrovato l'amore grazie alla nuova compagna, Linda Olsen.

Chi è Samantha Fox

Samantha Fox e Sabrina Salerno lasciano gli studi della RAI dopo la promozione del loro single 'Call me'

Samantha Karen Fox nasce a Londra il 15 aprile 1966 da una famiglia di commercianti, fin da piccola mette in mostra la sua predisposizione per il teatro. Il suo debutto avviene in televisione a 10 anni, in No Way Out, uno spettacolo della BBC. A 14 anni forma la sua prima band musicale e ottiene il suo primo contratto discografico.

La carriera di modella: un seno da copertina

Nonostante il successo, Samantha abbandona la musica e inizia a lavorare come modella. Il 22 febbraio 1983, con l'assenso dei genitori, appare in topless sulla pagina 3 del Sun, nel frattempo assicura il suo seno per 250.000 sterline. Per tre anni consecutivi, dal 1983 al 1986, vince il titolo "Ragazza dell'anno della Pagina 3" del Sun. A 30 anni, nell'ottobre del 1996, posa per l'ultima volta senza veli per Playboy.

Il ritorno di Samantha Fox nella musica

Samantha Fox ritorna nel mondo della musica nel 1986: il suo primo singolo, Touch Me (I Want Your Body), è anche il suo pezzo più famoso e in Italia è stato inserito nella compilation del Festivalbar di quell'anno. Il brano entra nelle classifiche del Regno Unito, degli Stati Uniti e di molti paesi europei e in Australia. Nel 1995 partecipa come cantante principale del gruppo Sox all'Eurovision Song Contest, e il suo brano Go For The Heart, si piazza al quarto posto dopo le votazioni del pubblico. Nel 2009 ha creato una propria etichetta discografica con cui ha registrato anche una cover di Call Me dei Blondie, insieme a Sabrina Salerno.

La vita privata di Samantha Fox

Samantha, che nel 1986 è stata protagonista del videogioco Samantha Fox Strip Poker, nel 2003 ha fatto coming out, presentando la sua compagna e manager Myra Stratton. In quell'occasione disse "Non posso continuare a dire 'forse' o a smentirlo, è ora che la gente sappia dove sta il mio cuore. Si continua a dire che io sia lesbica. Non so cosa sono, ma sono certa di essere innamorata di Myra. La amo completamente e voglio vivere il resto della mia vita con lei". Purtroppo Myra è morta il 2 agosto 2015 a causa di un cancro.

Lo scorso anno Samantha Fox si è ufficialmente fidanzata con Linda Olsen, norvegese e madre single di due figli, le due donne stanno insieme da tre anni. Un amico comune ha dichiarato a The Sun che Samantha e la compagna avrebbero voluto sposarsi, ma la situazione di emergenza sanitaria le ha costrette a rinviare le nozze. La cantante Nel 2017 ha pubblicato la sua autobiografia dal titolo, Forever.