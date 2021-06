Sam Worthington star di Transfusion, film diretto da Matt Nable

Sam Worthington e Phoebe Tonkin saranno le star di Transfusion, thriller che segna il debutto dietro la telecamera di Matt Nable.

Le riprese del progetto sono attualmente in corso a Sydney con l'obiettivo di una distribuzione sugli schermi cinematografici e di Stan Australia nel 2022.

Transfusion è un thriller che racconterà la storia di un ex agente delle Forze Speciali che viene coinvolto nel mondo criminale clandestino per evitare che il suo unico figlio gli venga tolto.

Nel cast del film ci sono la star di Avatar Sam Worthington, Phoebe Tonkin e Matt Nable, coinvolto nella realizzazione del progetto dietro e davanti la telecamera.

Il produttore Michael Schwarz ha dichiarato: "In Transfusion abbiamo trovato un film che ha quella combinazione di azione viscerale ed emozione dolorosamente meravigliosa. Matt è già un apprezzato autore e attore ed è incredibilmente eccitante vederlo diventare un regista e portare in vita le sue stesse parole. Con Sam ha trovato l'attore perfetto per mostrare la rude vulnerabilità di questo potente script".