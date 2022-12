Sam Raimi annuncia il suo nuovo film come produttore: l'horror Don't Move

Il regista Sam Raimi ha annunciato che il suo nuovo film horror in veste di produttore sarà Don't Move, di cui sono stati svelati i primi dettagli.

Il progetto viene descritto come un film dall'atmosfera thriller che verrà diretto da Adam Schindler e Brian Netto, già registi della serie 50 States of Fright.

La sceneggiatura di Don't Move è stata scritta da T.J. Cimfel e David White, che collaboreranno nuovamente con Schindler.

Al centro della trama ci sarà un esperto killer che inietta a una donna una sostanza paralizzante. La vittima deve quindi fuggire, lottare e nascondersi prima che il suo corpo smetta totalmente di rispondere e muoversi.

Sam Raimi sarà coinvolto come produttore, tramite la sua Raimi Productions, in collaborazione con Alex Lebovici di Hammerstone Studios e Christian Mercuri di Capstone Studios, che hanno già portato al successo Barbarian.

Il filmmaker ha dichiarato: "Alex e il team di Hammerstone, e i nostri amici di Capstone, sono i partner ideali nella produzione mentre portiamo alla luce questa storia coinvolgente e contorta. Sono felice nel collaborare nuovamente con i nostri co-registi Adam e Brian su questa storia incredibilmente spaventosa e intensa, piena di svolte e sorprese. Sarà un horror fantastico che colpirà i nostri spettatori!".