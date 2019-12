Sam Heughan sarà Paul Newman nel film su Roald Dahl e Patricia Neal

Sam Heughan vestirà i panni di uno degli attori più apprezzati di sempre, Paul Newman, nel biopic dedicato allo scrittore britannico Roald Dahl e all'attrice americana Patricia Neal, sua compagna, che a loro volta saranno interpretati da Hugh Bonneville e Keeley Hawes.

Precedentemente noto con il titolo di An Unquiet Life, il film diretto da John Hay (Lost Christmas, The Truth About Love) ripercorre il periodo della vita coniugale dell'attrice di Prima Vittoria e del celebre autore di Matilde e Charlie e la Fabbrica di Cioccolato in cui si trasferirono in campagna per crescere i figli, senza però essere risparmiati dalle difficoltà e dagli avvenimenti tragici che li colpirono in seguito.

Heughan, come detto in precedenza, interpreterà Newman, co-star della Neal nella pellicola del 1963 "Hud Il Selvaggio", per cui vennero entrambi nominati agli Oscar (con la vittoria della Neal come Miglior Attrice Protagonista).

"Siamo entusiasti che Sam si sia unito al progetto, è l'attore perfetto per interpretare Paul Newman, oltre a essere un'incredibile aggiunta per un già fantastico cast" ha dichiarato Donall McCusker, uno dei produttori del film.

Secondo Deadline, le riprese del film si concluderanno questa settimana.