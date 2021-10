Salma Hayek rivela che Angelina Jolie era riluttante a spingerle la faccia nella sua torta di compleanno

Salma Hayek ha rivelato che la sua co-protagonista di Eternals, Angelina Jolie, era riluttante all'idea di doverle spingere la faccia nella sua torta di compleanno, celebrando in questo modo una peculiare tradizione messicana.

L'attrice 55enne ha condiviso la storia relativa alla sua torta di compleanno questo giovedì, mentre promuoveva il nuovo film della Marvel presso il Jimmy Kimmel Live con il suo co-protagonista Kumail Nanjiani. L'intervistatore ha fatto notare che Salma il mese scorso ha organizzato una "piccola festa di compleanno" sul set, come testimonia il suo profilo Instagram.

A queste parole Salma ha immediatamente risposto dicendo: "Va bene, ascoltami, non c'è stata nessuna festa di compleanno... Tutte quelle persone si sono imbucate in casa mia. Non volevo festeggiare il mio compleanno quel giorno perché dovevo lavorare e così si sono tutti sentiti così dispiaciuti per me che si sono presentati a casa mia. Prima che me ne rendessi conto c'erano 25 persone. Grazie a Dio avevano anche una torta."

Salma, in seguito, ha spiegato che 'mordida' significa mordere e che la tradizione messicana prevede di addentare la torta di compleanno senza usare le mani dopo aver spento le candeline. "E poi c'è sempre qualcuno che ti spinge la testa e ti infila la faccia dentro la torta", ha spiegato la Hayek.

"Questa volta è toccato a Angelina", ha concluso Salma Hayek, riferendosi alla sua co-protagonista di Eternals. "Stavamo iniziando la mordita. Le abbiamo spigato che stavo per mordere la torta e che secondo la tradizione doveva... e lei non faceva che ripetere: 'No. No. Oh, no. Non posso farlo. Non posso'. Alla fine l'abbiamo convinta."