Salma Hayek e il figlio di Linda Evangelista: la foto su Instagram spiazza i fan

Linda Evangelista ha lasciato una emoji con un cuore sotto la foto di Salma Hayek e il figlio che la modella condivide con Francois-Henri Pinault: i due per anni hanno lottato per la custodia esclusiva del ragazzo

Salma Hayek ha pubblicato su Instagram una foto con Augustin James, figlio di Linda Evangelista e la modella canadese ha spiazzato i fan mettendo un cuore al post: Linda e Francois-Henri Pinault, padre del ragazzo e marito di Salma, hanno lottato per anni per il mantenimento del ragazzo.

Nell'ottobre del 2006, Linda Evangelista ha dato alla luce Augustin ma si è rifiutata di nominare il padre del bambino. In seguito, rispondendo alle domande della stampa, ha detto che si trattava di un "architetto di New York". Nel giugno 2011, la top model canadese ha presentato alcuni documenti in tribunale e ha dichiarato che l'imprenditore francese Pinault era il padre di Augustin. La Evangelista e Henri-Francois si erano frequentati per quattro mesi tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006, pochi mesi prima che l'uomo incontrasse Salma. Linda, quando ha presentato ufficialmente la domanda per il mantenimento del figlio, ha chiesto inizialmente l'equivalente di 46.000 dollari al mese.

L'ingente somma ha scioccato persino il giudice, che ha affermato che sarebbe stato "la più grande cifra di sostegno nella storia del tribunale della famiglia". Nel maggio 2012, è iniziata una battaglia giudiziaria molto pubblicizzata in cui entrambe le parti hanno rivelato sordidi dettagli sulla loro relazione. Pinault ha detto di aver rotto con Evangelista dopo aver appreso che era incinta, affermando che i due avevano trascorso solo sette giorni insieme durante la loro breve storia d'amore. L'avvocato di Linda ha sostenuto che il miliardario le aveva chiesto di interrompere la gravidanza. Ricordiamo che Evangelista nel 1999 era rimasta incinta del giocatore di calcio Fabien Barthez, ma perse il figlio al sesto mese di gravidanza. A pochi giorni dall'inizio del processo, i due hanno raggiunto un accordo extragiudiziale per una cifra che non è stata rivelata.

Oggi i problemi sembrano superati, François-Henri Pinault è sposato dal 2009 con Salma Hayek, dalla loro unione è nata nel 2007 Valentina Paloma. L'attrice messicana naturalizzata statunitense, candidata nel 2003 all'Oscar alla miglior attrice per Frida, sembra avere un ottimo rapporto con il figlio di Evangelista. Salma ha pubblicato su Instagram una foto con Augustin, che indossa una t-shirt grigia e un berretto da baseball degli Anaheim Angels, il ragazzo sorride mentre l'attrice fa capolino dietro di lui con un ampio sorriso. Lo scatto ha ottenuto il like con cuoricino di Linda Evangelista, segno che ormai i problemi sono stati lasciati alle spalle.