Sally Field arrestata durante le proteste organizzate da Jane Fonda

Sally Field è stata arrestata mentre protestava accanto a Jane Fonda e altri attivisti a Washington nell'ambito delle manifestazioni in corso ogni venerdì nella capitale americana.

La star era scesa per le strade della città su invito dell'amica e collega in occasione degli eventi organizzati per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze dei cambiamenti climatici. Sally Field è stata fermata, insieme a una dozzina di attivisti, mentre occupava la scalinata del Campidoglio.

Jane Fonda, nel frattempo, è già stata arrestata quattro volte e ha trascorso una notte in carcere come conseguenza dei suoi atti di disobbedienza civile organizzati per le dimostrazioni. L'attrice sta però evitando di essere nuovamente fermata dalla polizia per non rischiare una sentenza molto più lunga, rendendole così impossibile partecipare alle manifestazioni organizzate ogni venerdì.