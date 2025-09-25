Salisburgo-Porto stasera in Europa League: diretta TV8 e probabili formazioni

Tutto pronto per il match del giovedì in UEFA Europa League: orari, probabili formazioni e come seguire la diretta in chiaro su TV8, con analisi pre e post partita.

Questa sera giovedì 25 settembre alle ore 21.00, torna l'appuntamento con la UEFA Europa League che anche quest'anno sarà trasmesso in chiaro su TV8, con la diretta in prima serata del giovedì della partita più interessante tra squadre straniere. Il primo incontro in programma è Salisburgo-Porto. Roma e Bologna rappresentano i colori del nostro calcio nel torneo.

Quando e dove vedere Salisburgo-Porto in TV

Il match di stasera è valido per la prima giornata della fase a gironi, e andrà in onda in esclusiva e in chiaro su TV8. L'anteprima sarà curata dallo studio condotto da Mario Giunta, affiancato dagli opinionisti Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis, a partire dalle 20.30, con analisi, approfondimenti e curiosità sui protagonisti del match ed i risultati delle alter squadre impegnate nel torneo.

Probabili formazioni e modulo delle squadre

Il Salisburgo arriva a questa sfida forte di due vittorie consecutive in campionato e attualmente occupa la quinta posizione nella Bundesliga austriaca. Gli uomini allenati da Franco Farioli, invece, hanno iniziato la Primeira Liga portoghese nel migliore dei modi, conquistando sei vittorie in altrettante gare e mantenendo la vetta della classifica con il punteggio pieno.

La sfida di questa sera vedrà il Salisburgo schierare Ratkov e Vertessen in attacco, con Bidstrup, Diabate, Kitano e Kjaergaard a centrocampo e Lainer e Kratzig sulle corsie laterali.

Salisurgo (4-4-2): Schlager; Lainer, Schuster, Rasmussen, Kratzig; Bidstrup, Diabate, Kitano, Kjaergaard; Ratkov, Vertessen. All: Letsch.

Il Porto, che dovrebbe adottare un 4-3-3, punterà sul tridente offensivo composto da Pepe, Samu e Sainz, con Varela, Veiga e Froholdt a centrocampo e la coppia difensiva Bednarek-Kiwior a presidiare la retroguardia.

Porto (4-3-3): Costa; Rosario, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Veiga; Pepe, Samu, Sainz. All: Farioli

Alexander Schlager, portiere del Salisburgo

Sky Sport 24 Night: highlights e approfondimenti post partita

Il post-partita offrirà tutte le emozioni del match grazie a Sky Sport 24 Night, il nuovo tg sportivo di Cielo, in diretta in seconda serata sette giorni su sette e, per l'occasione, in simulcast su TV8. In scaletta anche i servizi su Nizza-Roma e Aston Villa-Bologna, oltre a tutti i gol e gli highlights delle partite del mercoledì e giovedì di UEFA Europa League. Salisburgo-Porto si conferma così uno degli incontri più attesi della serata europea, tra squadre in forma e grandi talenti pronti a brillare sul palcoscenico continentale.