Sailor Moon: la celebrazione del 30° anniversario della serie animata sarà trasmessa in live streaming

Ospiti speciali e membri del cast vocale originale della serie animata si riuniranno per celebrare il 30° anniversario della premiere della serie anime di genere mahō shōjo.

Uno speciale evento celebrativo, in occasione del 30° anniversario dall'uscita di Sailor Moon, come annunciato dal sito di intrattenimento giapponese Mantan Web, sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube il 28 aprile 2022.

Il live streaming, che segnerà il 30° anniversario della premiere della serie anime di genere mahō shōjo del 1992, vedrà la partecipazione di membri del cast della serie, tra cui Kotono Mitsuishi, la voce originale di Usagi Tsukino/Sailor Moon e Shizuka Ito, che ha doppiato Minako Aino/Sailor Venus nel reboot del 2014 Sailor Moon Crystal.

Sailor Moon è una trasposizione del manga omonimo di Naoko Takeuchi e la saga, prodotta da Toei Animation dal 1992 al 1997, è composta da 5 serie televisive, per un totale di 200 episodi complessivi, 3 lungometraggi, 2 cortometraggi e uno speciale TV diviso in tre parti.

Oltre al live streaming, Sailor Moon sarà celebrata anche con una serie di collaborazioni di merchandising, la più notevole delle quali è il nuovo crossover con Sanrio: la collaborazione vede i Sailor Scout in coppia con le mascotte più famose dell'azienda che rilascerà abbigliamento con personaggi di entrambi i franchise durante il corso del 2022.