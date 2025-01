Saif Ali Khan, star di Bollywood, accoltellato nella sua casa a Mumbai

La star di Bollywood Saif Ali Khan, è stata accoltellata nella sua casa a Mumbai, in India. L'attore indiano, 54 anni, ha subito un intervento chirurgico dopo l'aggressione.

Lo scontro fisico è avvenuto con un uomo non identificato, che è riuscito ad entrare poco dopo la mezzanotte nella residenza familiare della star, com'è stato confermato dalla stampa.

Il comunicato dell'entourage di Saif Ali Khan

Ecco le parole con le quali l'entourage dell'attore hanno aggiornato i fan e i media:"L'intervento chirurgico a Saif Ali Khan è terminato ed è fuori pericolo. Attualmente è in fase di recupero e i medici stanno monitorando i suoi progressi".

La famiglia ha ringraziato i medici per il loro lavoro:"Vorremmo ringraziare il dottor Niraj Uttamani, il dottor Nitin Dange e la dottoressa Leena Jain, con tutto il team del Lilavati Hospital. Grazie a tutti i fan e i sostenitori per le preghiere e il supporto in questo momento".

Le indagini in corso e l'intervento chirurgico a Saif Ali Khan

Gli agenti delle forze dell'ordine sono impegnati nella ricerca dell'aggressore, come ha confermato Dixit Gedam, vice commissario della polizia di Mumbai.

Il dottor Dange ha commentato con queste parole la situazione clinica del paziente:"È stato eseguito un intervento chirurgico per rimuovere il coltello e riparare la fuoriuscita di liquido spinale. Altre due profonde ferite alla mano sinistra e una al collo sono state trattate dal team di chirurgia plastica". Saif Ali Khan è sposato con la star di Bollywood Kareena Kapoor Khan e hanno due figli.