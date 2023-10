SAG-AFTRA invita i suoi membri a festeggiare Halloween senza costumi legati a film e serie degli studios

Il sindacato degli attori americani ha chiesto ai suoi membri, essendo ancora in corso lo sciopero, di non indossare costumi di Halloween ispirati ai film e alle serie degli studios.

SAG-AFTRA ha invitato i suoi membri a prestare attenzione al costume di Halloween che sceglieranno tra poche settimane, condividendo una guida per spiegare come possono evitare di andare contro le regole dello sciopero.

Il sindacato degli attori americani ha infatti spiegato come continuare a esprimere la propria solidarietà alle proteste pur divertendosi.

Le regole per Halloween

I consigli di SAG-AFTRA sono di scegliere dei costumi ispirati a personaggi generalizzati e figure come un fantasma, uno zombie o un ragno.

I membri del sindacato, inoltre, sono invitati a non condividere sui social media foto di costumi ispirati a contenuti coinvolti nello sciopero.

Se si vuole scegliere un costume legato a progetti per la tv o il cinema, SAG-AFTRA consiglia di selezionarlo tra quelli dei contenuti non coinvolti nello sciopero.

Il volantino ricorda: "Usiamo il nostro potere collettivo per mandare un messaggio forte chiaro ai nostri datori di lavoro che non promuoveremo i loro contenuti senza un equo contratto!".

Tra i costumi che sarebbero quindi "vietati" ci sono quelli di film popolari come Barbie o della serie Mercoledì.