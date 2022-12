Sacha Baron Cohen torna a essere Borat e critica Kanye West: "Troppo antisemita anche per il Kazakistan"

L'attore inglese Sacha Baron Cohen ha riportato in vita lo storico personaggio protagonista di ben due film a un solo scopo: distruggere verbalmente il rapper Kanye West, finito nell'occhio del ciclone per i suoi commenti pro-nazisti.

Il rapper Kanye West ha sollevato l'ennesimo polverone mediatico per aver dichiarato di apprezzare i nazisti e aver postato su Twitter l'immagine di una svastica all'interno della stella di David. Comportamenti inopportuni che hanno portato Elon Musk a sospendere il suo account Twitter per istigazione alla violenza.

Diverse le celebrità che si sono scagliate duramente contro i commenti di Kanye West. Tra queste l'attore Sacha Baron Cohen che, in occasione dei Kennedy Center Honors, ha riportato in vita lo storico e controverso personaggio di Borat per criticare West.

Borat, l'addio di Sacha Baron Cohen al personaggio: "É diventato troppo pericoloso"

"Ho saputo che il Presidente degli Stati Uniti è qui, ma dove si trova Trump? Prima di procedere, dirò che sono molto turbato dall'antisemitismo dilagante negli Stati Uniti. Non è giusto. Il Kazakistan è la prima nazione che schiaccia gli ebrei. Smettetela di rubare il nostro hobby. Smettetela di rubare! Smettetela di rubare! Il vostro Kanye ha cercato di trasferirsi in Kazakistan e ha persino cambiato il suo nome in Kazakhstanye West. Ma noi abbiamo detto: No, è troppo antisemita, anche per noi" ha dichiarato Sascha in versione Borat.

Borat ha poi trasformato la canzone degli U2 With or Without You in "With or Without Jews", ovvero "con o senza gli ebrei". Insomma, un modo pungente e satirico, come solo Borat avrebbe potuto fare, per condannare l'antisemitismo di Kanye West.