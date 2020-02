Sabrina Ferilli, condannato lo stalker che l’ha perseguitata per cinque anni

Sabrina Ferilli è riuscita a far condannare lo stalker che la seguiva in ogni spostamento e che si diceva 'inviato dai marziani' per un incontro fin troppo ravvicinato con l'attrice.

Per Sabrina Ferilli è la fine di un incubo: lo stalker che la perseguitava da cinque anni è stato condannato. L'attrice, temendo per la sua incolumità, lo aveva denunciato l'anno scorso.

Nella giornata di ieri lo stalker di Sabrina Ferilli è stato condannato ad un anno di reclusione a fronte dei tre anni e tre mesi di pena chiesti dal pubblico Ministero. L'uomo, si diceva un fan di Sabrina, alla quale inviava lettere dai contenuti fin troppo espliciti e deliranti, e l'aspettava sotto casa per vederla o darle dei fiori. Quando ha sporto denuncia, Sabrina ha raccontato che lo stalker la seguiva in tutti i suoi spostamenti e una volta ha addirittura provato a fermarla strattonandole un braccio. La protagonista di Io e lei ha cominciato a cambiare le sue abitudini, variando il percorso casa lavoro, e più volte ha tentato di convincere l'uomo a desistere da questi comportamenti ossessivi, fino a quando lo scorso febbraio, si è decisa a denunciarlo alla Procura che ha disposto la misura interdittiva.

Omicidio all'italiana: Sabrina Ferilli in una scena del film

L'uomo, un 69enne di Frosinone, in tribunale ha detto "Le cantavo canzoni, volevo offrirle dei fiori, non ho minacciato nessuno." Sabrina Ferilli, che non si è costituita parte civile, ha raccontato che l'uomo una volta le disse "Mi mandano i marziani, mi hanno ordinato di unirmi sessualmente a te, per la sopravvivenza della razza umana" La condanna ad un anno è stata sospesa.