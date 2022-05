Ryan Reynolds prepara con la madre Tammy un cocktail per la Festa della Mamma e Hugh Jackman interviene

Rayn Reynolds ha realizzato un divertente video per la Festa della Mamma coinvolgendo sua madre Tammy e Hugh Jackman ha commentato in modo ironico.

Ryan Reynolds ha usato il suo ormai famoso senso dell'umorismo per realizzare un video in onore della festa della Mamma e, al tempo stesso, promuovere il suo Aviation Gin.

Tra i commenti non poteva mancare quello del suo amico-nemico Hugh Jackman che è intervenuto dopo la visione per sottolineare un aspetto importante.

Il filmato condiviso da Ryan Reynolds ha come ospite Tammy, sua madre. La star canadese spiega come preparare un cocktail per festeggiare tutte le madri, il Mother's Ruin Punch.

Per preparare il drink servono zucchero, club soda, succo di pompelmo, succo di limone, vermouth, Aviation Gin e un tocco di champagne. La preparazione viene interrotta dai commenti di Tammy Reynolds che fa notare al figlio come stia mescolando nel verso sbagliato e altri dettagli non proprio impeccabili della sua preparazione.

Il divertente video si conclude poi con il consiglio, reciproco, di compiere delle modifiche in post produzione.

Hugh Jackman, su Instagram, ha quindi commentato: "Buona Festa della Mamma Tammy! Dovresti ricevere un onore speciale per aver cresciuto quello lì. Tanto per dire...".