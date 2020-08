Ryan Reynolds vende Aviation Gin e chiede scusa alla madre, Blake Lively e George Clooney

Ryan Reynolds ha venduto il marchio American Aviation Gin per una cifra pari a 335 milioni di dollari, a cui potrebbero essere aggiunti ulteriori 275 milioni, e ha voluto chiedere scusa a sua madre, alla moglie Blake Lively e altre persone, tra cui anche l'attore George Clooney. La bevanda alcolica è ora nelle mani di Diageo, la multinazionale britannica.

Ryan Reynolds ha dichiarato: "Poco più di due anni fa sono diventato il proprietario di Aviation Gin perché amo il gusto di Aviation più di ogni altra bevanda alcolica. Quello che non mi aspettavo era la pura gioia creativa che mi avrebbe portato scoprire un nuovo settore. Far crescere il marchio con la mia società, Maximum Effort Marketing, è stato uno dei progetti più soddisfacenti in cui io sia mai stato coinvolto. Voglio ringraziare Diageo per il loro incredibile team e passione. Siamo così eccitati per il prossimo capitolo di Aviation Gin che, vi prometto, richiederà altrettanto poca lettura".

La star canadese ha poi scritto in un'e-mail di risposta automatica inviata dal suo indirizzo nel dominio di Aviation Gin: "Grazie per il vostro messaggio. Attualmente non sono in ufficio, ma sto ancora lavorando duramente nel vendere Aviation Gin. Sembra per un periodo di tempo piuttosto lungo...". Reynolds ha proseguito scrivendo: "Parlando di questo, ho appena imparato cosa significa la clausola contrattuale chiamata 'earn out'... E vorrei cogliere questa opportunità per scusarmi con tutte le persone che ho mandato a fan***o nelle ultime 24 ore. I miei avvocati mi hanno spiegato quanto ci vuole per raggiungere un earn out... quindi... Ho scoperto che non sono abbastanza George Clooney come pensavo. Il punto è che voglio dire alle persone inserite nella lista qui sotto che mi dispiace... E avrò bisogno del vostro aiuto nei prossimi mesi e anni. Grazie in anticipo!".

La lista comprendeva: "Mamma, Blake, Peter, CEO di Diageo, The Rock, George Clooney, Southern Glazer's, Betty White, TGI's Friday's, Baxter, Calistenics, AMC Theaters, Total Wine, il Numero 8, Don Saladino, Darden, la Testa di Alfredo Garcia, Cuscini per gli occhi rilassanti alla lavanda".