Ryan Reynolds trolla Hugh Jackman con i suoi doni per celebrare il debutto a Broadway dell'amico

Ryan Reynolds si è divertito ai danni di Hugh Jackman inviandogli dei doni davvero originali in occasione del suo debutto a Broadway.

Hugh Jackman è tornato su un palco di Broadway e la star australiana ha svelato gli esilaranti doni ricevuti da Ryan Reynolds.

L'attore ha infatti condiviso delle foto e un video sui social, scrivendo inoltre: "Ho gli amici più fantastici. Fiori meravigliosi, champagne e auguri sentiti. Sono fortunato. E poi c'è lui".

Ryan Reynolds ha fatto recapitare nel camerino di Hugh Jackman nel teatro dove sono in scena le rappresentazioni di The Music Man due suoi ritratti, accompagnati da un post-it.

Il biglietto dichiara: "Hugh, buona fortuna con il tuo piccolo show. Ti starò osservando".

Nel video pubblicato su Instagram viene inoltre mostrata la reazione divertita di Jackman alla scoperta dell'inatteso dono quando è arrivato nel proprio camerino. L'attore australiano non è infatti riuscito a trattenere le risate davanti alla visione del ritratto di Reynolds.

La star di Deadpool, per ora, non ha ulteriormente commentato online, limitandosi a ricondividere gli scatti che mostrano gli ingombranti ritratti ora di proprietà dell'amico con cui da tempo ha stabilito un affettuoso rapporto all'insegna di battute, scherzi e un'apparente rivalità.