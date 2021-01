Ryan Reynolds star di una serie per Snapchat, ecco l'esilarante trailer

Ryan Reynolds sarà il protagonista di una serie realizzata per Snapchat, di cui è stato condiviso l'esilarante trailer in attesa del debutto previsto per il 30 gennaio.

Il video mostra la star di Deadpool alle prese con attività di ogni tipo: dal tagliare blocchi di ghiaccio con una sega elettrica al lanciare coltelli, senza dimenticare sistemare fiori, cucinare e applicarsi in modo perfetto lo smalto sulle unghie.

Il progetto si intitola ironicamente Ryan Reynolds Doesn't Know ed è una produzione Snap Original.

L'attore spiega: "Nella speranza di diventare un marito e un padre meno noioso, incontrerò nuovi artisti di talento per imparare un po' di cose nuove".

La star canadese ha così ad esempio imparato a fare sculture di ghiaccio con Shintaro Okamoto, i segreti degli effetti speciali con Trevor Bell e persino a realizzare opere d'arte con la schiuma di latte grazie a Melannie Aquino.

La serie con protagonista Ryan Reynolds sarà composta da dodici puntate, distribuite a cadenza settimanale, ed è prodotta da Westbrook Media.

L'attore, prossimamente, sarà il protagonista dei film Red Notice, The Adam Project e Deadpool 3.