Ryan Reynolds ha speso 3 milioni di dollari senza dirlo a Blake Lively: "Ci stiamo ancora lavorando"

Ryan Reynolds si è ritrovato a dover implorare per far pace con la moglie, Blake Lively, per un motivo che molte coppie potrebbero trovare familiare: ha speso una notevole quantità di denaro (quasi 3 milioni di dollari) senza discuterne con la sua partner, nonché madre dei suoi figli.

Ovviamente la spesa di Reynolds è molto diversa da quella di una coppia media: l'attore 45enne ha rivelato al Jimmy Kimmel Live di aver speso 2,75 milioni di dollari per comprare una squadra di calcio gallese senza rivelarlo a sua moglie prima che la transazione fosse ultimata.

Molti consulenti hanno colto l'occasione per affermare che tutte le coppie possono imparare una lezione dall'errore dell'A-lister: si deve sempre discutere con il proprio partner a proposito di tutte le decisioni finanziarie importanti prima di prenderle.

Ryan Reynolds ha acquistato il Wrexham AFC con Rob McElhenney nel febbraio 2021: "Ho detto a mia moglie: 'Ho una brutta notizia e una davvero brutta'. La prima è che sono scivolato di nuovo nei messaggi diretti di qualcuno. La seconda è che potrei aver comprato metà di una squadra di calcio di quinto livello in Galles.' Ci stiamo ancora lavorando, non l'ha presa bene."