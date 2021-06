Ryan Reynolds scherza sull'esistenza di un fratello gemello e rimane affascinato dal video di una lontra

Ryan Reynolds ha risposto in modo ironico a un tweet ricevuto alcuni giorni fa, sostenendo di avere un fratello gemello, ovviamente il suo opposto.

La divertente interazione ha preso il via quando la star canadese ha ricevuto una domanda molto particolare: "Hai un gemello segreto o qualcosa di simile? Perché di fronte a me ce n'è uno".

La star di Deadpool ha quindi risposto pubblicando una particolare foto che mostra proprio il suo "gemello". Ryan Reynolds ha scritto: "Probabilmente è il mio fratello gemello Gordon. Un assoluto bastardo".

L'attore canadese, oltre a scherzare e sfruttare il proprio senso dell'umorismo, ha usato Twitter per ringraziare e applaudire un gruppo di operai che hanno fermato il proprio lavoro per salutare un bambino che sta lottando contro un cancro al cervello che li stava osservando dalla finestra della sua stanza di ospedale.

Ryan Reynolds è inoltre rimasto affascinato da un breve video che mostra come viene misurata la temperatura a una lontra. La star ha scritto: "Torno subito. Mi vado ad attaccare con lo scotch il telefono alla faccia in modo da non smettere mai di vedere questo video".