Ryan Reynolds riceve il Canadian Award: "Non sono lacrime ma gocce di sciroppo d'acero"

L'attore canadese Ryan Reynolds ha ringraziato con modestia il musicista Steven Page e il governatore del Canada Mary Simon per aver ricevuto il Canadian Governor General's Award.

Il protagonista di Red Notice ha postato il video della premiazione a distanza online e ha dichiarato: "La scorsa sera, il Canada mi ha onorato con il Canadian Governor General's Award e questo video. Non sto piangendo, mi è finito soltanto un po' di sciroppo d'acero negli occhi. Steven Page è un amico e una leggenda; grazie per questa canzone! Grazie anche a sua eccellenza Mary Simon. Sono distrutto!". Ryan Reynolds era stato nominato per il National Arts Centre Award nel 2020 ma la cerimonia non si era tenuta a causa del dilagare della pandemia di Covid.

Nel video in questione, Steven Page canta una canzone dedicata a Ryan Reynolds che racconta le sue opere di carità e i risultati ottenuti in campo artistico. Il cantante recita: "Hanno detto che Bryan Adams era occupato. E Nickelback aveva troppo lavoro. Avrebbero potuto chiamare Drake ma si sono rivolti a me. Ciò vuol dire che ti dovrai accontentare di una canzone cantata da questo stupido. Mi hanno chiesto di scrivere qualcosa per te! Beh, potrei dire che tutti amiamo il Canada ma che, soprattutto, il Canada ama te!".

Page continua: "Ovunque tu vada, noi vogliamo che tu sappia che il Canada ti adora! Sei nella top 3 dei Canadesi migliori! Tutti bevono il tuo gin soprattutto quando la tua squadra di calcio in Galles vince le partite! Il Canada ti possiede, a maggior ragione quando le cose non vanno bene a Hollywood! Ricorda, il Canada ti possiede!".

Recentemente, Ryan Reynolds ha recitato nell'ultimo blockbuster distribuito su Netflix insieme a Dwayne Johnson e Gal Gadot (di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Red Notice).