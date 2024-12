Ryan Reynolds premiato in Canada: la star di Deapool & Wolverine riceve la più alta onorificenza nazionale

Ryan Reynolds, star di Deadpool & Wolverine, è stato onorato della più alta onorificenza civile presente nel suo Paese d'origine, l'Ordine del Canada. L'attore è stato riconosciuto dalla Governatrice Generale Mary Simon.

Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Wade Wilson/Deadpool anche nell'ultimo film al fianco del suo amico Hugh Jackman, Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds è uno degli attori più richiesti di Hollywood.

Il motivo del riconoscimento

Reynolds è stato insignito del premio per il suo lavoro di beneficenza con organizzazioni come Water First Education, Covenant House Vancouver e Sick Kids Foundation, oltre a varie iniziative a sostegno di minoranze.

Ryan Reynolds in una scena di Deadpool & Wolverine

Nella nota con la quale si annuncia il riconoscimento nei confronti di Ryan Reynolds, si legge:"La sua filantropia su larga scala continua a rafforzare la comunità di tutto il Paese".

L'orgoglio di essere canadese e gli altri premiati

Ad inizio mese, dopo aver ritirato il prestigioso Producer of the Year, Ryan Reynolds ha dichiarato la propria gioia per le sue origini:"Sono sempre stato orgoglioso di essere canadese. Sento che il Canada è come uno dei miei genitori. Mi ha insegnato valori fondamentali che si sono rivelati utili settimanalmente, se non quotidianamente, da quando ho lasciato casa a 18 o 19 anni".

Tra gli altri destinatari del premio Ordine del Canada, oltre al già citato Ryan Reynolds, figurano anche altre figure di spicco canadesi come e conosciute principalmente in Nordamerica come l'ex CEO di Universal Music Canada e Bell Media, Randy Lennox, l'autrice Maureen Jennings e la cantante folk Heather Rankin.