Ryan Reynolds ironizza sulle regole SAG-AFTRA per Halloween: 'Darò una lezione a mia figlia'

Nella giornata di ieri SAG-AFTRA ha condiviso le sue linee guida per i costumi di Halloween e Ryan Reynolds ha commentato in modo ironico le richieste.

Il sindacato ha infatti stabilito che, per sostenere lo sciopero, i membri non debbano indossare i costumi di personaggi legati a opere cinematografiche e televisive prodotte dagli studios.

Il commento della star di Deadpool

Commentando un tweet condiviso da Variety che spiegava le linee guida diffuse dal sindacato, Ryan Reynolds ha scritto online: "Non vedo l'ora di gridare 'traditrice' alla mia figlia di otto anni per tutta la notte. Non fa parte del sindacato, ma ha bisogno di imparare".

SAG-AFTRA sta continuando a sostenere lo sciopero contro AMPTP che, recentemente, ha rifiutato alcune delle proposte avanzate dai rappresentanti dal sindacato. La situazione sembra ancora molto incerta e, per non dare soddisfazione agli studios, ai membri è stato chiesto di non scegliere costumi di Halloween ispirati a serie tv e film, ma di mantenersi su personaggi generici o su progetti animati non legati alle produzioni hollywoodiane.

L'incredibile popolarità di film come Barbie o della serie Mercoledì sembrava far ipotizzare un Halloween in "rosa e nero", ma se verranno seguite le regole sarà ora impossibile.