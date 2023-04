Ryan Reynolds accusa Hugh Jackman di essere "ossessionato dal suo corpo". La risposta della star di Wolverine

Ryan Reynolds ha nuovamente chiamato in causa l'amico e collega Hugh Jackman in un post pubblicato su Instagram e in una recente intervista rilasciata nei giorni scorsi ai Canadian Screen Awards 2023. La risposta del volto di Wolverine non si è fatta attendere.

Lo scorso marzo, l'attore di Deadpool aveva pubblicato una foto su Instagram con la didascalia: "Al passo con i Jackman".

Nel corso di un'intervista rilasciata a ET Canada durante i Canadian Screen Awards, quando è stato chiesto alla star come stesse andando il suo allenamento per il nuovo capitolo, Ryan Reynolds ha affermato: "Ci sto provando... Hugh Jackman è una bestia. È chiaramente ossessionato dal proprio corpo. Quindi, stare al passo con qualcuno che è così diligente sarà una sfida".

La risposta di Hugh Jackman è arrivata poco dopo attraverso Twitter: "Sembri pietrificato. Ma ti sei visto?".

I due hanno letteralmente mandato in delirio i fan quando hanno confermato la presenza di Jackman nei panni di Wolverine in Deadpool 3.

"È stato divertente. Voglio dire, io e lui siamo entrambi entusiasti. Volevamo farlo da tanto tempo. Questo è il momento perfetto per realizzare questa opportunità", ha dichiarato Reynolds premiato per il suo lavoro umanitario dalla Canadian Academy ai CSA di quest'anno.

L'attore ha inoltre raccontato di come ha convinto Jackman a prendere parte alla pellicola: "Non mi sono mai fermato. L'ho tormentato come un moscerino in questi anni. Credo che il tempismo sia tutto e credo che lui fosse pronto".