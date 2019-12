Ryan Reynolds, Hugh Jackman e il maglione brutto natalizio che aiuta i bambini malati

Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno temporaneamente posto fine alle ostilità per unire le forze con lo scopo di aiutare i bimbi malati grazie a un ormai famoso maglione brutto natalizio.

Le due star hanno infatti condiviso un video e delle foto in cui celebrano lo spirito natalizio con un'iniziativa a favore di SickKids che coinvolge il Magic Christmas Sweater.

Il filmato condiviso da Ryan Reynolds mostra infatti le origini del maglione che aveva indossato in una festa di Natale in cui era l'unico a essere vestito a tema a causa di uno scherzo organizzato da Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal che avevano mentito alla star di Deadpool.

Ryan aveva infatti indossato un ridicolo maglione natalizio a un party, mentre tutti gli altri avevano partecipato con abiti casual o eleganti, dopo aver ricevuto delle false indicazioni.

Il "maglione magico" è poi diventato un modo per raccogliere fondi a favore dell'Hospital for Sick Children, centro medico che sostiene i bambini malati e offre delle cure di alto livello, compiendo ricerche e dando spazio all'innovazione. SickKids è all'avanguardia per quanto riguarda l'evoluzione scientifica e medica e sostiene un sistema sanitario accessibile a tutti e sostenibile.

Ryan Reynolds ha quindi annunciato che donerà una cifra pari alle donazioni compiute dai fan fino a Natale e Huh Jackman ha indossato il maglione per sostenere l'iniziativa, ironizzando dichiarando: "Non riesco a credere di aver accettato di indossare anche la biancheria a tema".