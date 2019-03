Ryan Reynolds contro i ritardi di James Cameron: la risposta del regista!

Ryan Reynolds e i social creano sempre qualcosa di divertente, e nelle ultime ore è toccato a James Cameron a essere preso di mira. Ma in mezzo alla diatriba è entrato anche Rian Johnson: cosa ha combinato il regista di Titanic? E come ha risposto?

Cameron è finito sotto accusa perché non si è ancora occupato di realizzare delle versioni bluray di True Lies e di The Abyss, due dei suoi film amatissimi dai fan. Il primo a rimanere stupito di questa mancanza è stato Rian Johnson, regista di Star Wars: Gli ultimi jedi, a cui poi si è unito Ryan Reynolds, sconvolto per la mancanza della pellicola di fantascienza del 1989. James Cameron ha risposto:

"Lo so ragazzi, lo so. Ma vi prometto che tutto questo è nella mia lista delle cose da fare."

Già l'anno scorso era nata la questione delle versioni in standard video dei due film in questione, e Cameron aveva rilasciato un'intervista a Empire nella quale specificava:

"Eh sì, me ne devo occupare, è una questione di organizzazione del tempo. True Lies e The Abyss hanno già una versione bluray che sta solo aspettando la mia revisione. Il problema sono le successive 14 ore, che dovrei dedicare alla color correction per ottenere prodotti perfetti. Sono 28 ore, ora non ho 28 ore. Spero di riuscire a finire tutto entro la fine del 2018."

Cameron tornerà in sala con i sequel di Avatar, che per ora saranno quattro e verranno distribuiti nelle sale fino al dicembre 2025. Si è parlato molto dei presunti titoli e pare che alcuni di quelli valutati siano Avatar: The Way of Water, Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider e Avatar: The Quest for Eywa.