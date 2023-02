Ryan Reynolds sarà protagonista e produttore della commedia Boy Band

L'attore canadese Ryan Reynolds sarà impegnato come attore, produttore e co-sceneggiatore in occasione di un nuovo film intitolato Boy Band.

Ryan Reynolds sarà il protagonista e produttore di Boy Band, una nuova commedia prodotta da Paramount Pictures.

Per ora non sono stati svelati i dettagli riguardanti la trama del lungometraggio che potrebbe vedere impegnato alla regia Shawn Levy.

La sceneggiatura di Boy Band è stata scritta dallo stesso Ryan Reynolds insieme a Jesse Andrews, che ha in precedenza firmato Quel fantastico peggior anno della mia vita.

La star canadese produrrà il film tramite la sua Maximum Effort e in collaborazione con 21 Laps Entertainment di Shawn Levy con cui collaborerà anche in occasione di Deadpool 3.

Ryan sarà impegnato nei prossimi mesi nelle riprese proprio del film ispirato ai fumetti accanto a Hugh Jackman, che riprenderà la parte di Wolverine, in attesa di un debutto previsto nelle sale l'8 novembre 2024. Tra i suoi progetti più recenti ci sono invece Spirited - Magia di Natale, The Adam Project, Red Notice e Free Guy.