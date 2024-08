Ryan Reynolds chiede riconoscimento per gli stuntman: "Dovrebbero avere una categoria agli Oscar"

La star di Deadpool & Wolverine vorrebbe un riconoscimento dell'Academy per uno dei lavori più importanti nel mondo del cinema.

Ryan Reynolds è convinto che gli stuntman dovrebbero veder riconosciuto il proprio lavoro con una categoria ad hoc creata dall'Academy per gli Oscar. La star di Deadpool & Wolverine è intervenuto su X per sottolineare l'importanza del loro ruolo nella creazione di un film.

Anche nell'ultimo film del Marvel Cinematic Universe gli stuntman hanno svolto un lavoro fondamentale e Reynolds, partendo da un elogio per il team che si occupato degli stunt di Deadpool & Wolverine ha allargato il discorso a tutta la categoria.

Maggior riconoscimento

"Il lavoro degli stuntman non ha una categoria agli Oscar e spero che un giorno questo cambi. Tanti film hanno avuto un grande successo quest'anno. Buster Keaton, Harold Lloyd e Chaplin erano stuntman oltre che registi. Raccontavano storie con tutto il loro corpo" ricorda Reynolds.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena di Deadpool & Wolverine

L'alchimia e l'amicizia che si crea sul set con il reparto degli stunt è molto importante:"Il team di stunt per Deadpool & Wolverine ha dato il massimo. Molti di loro sono amici con cui lavoro da anni e passerò il resto dei miei giorni a scarabocchiare i loro nomi sulla mia cancelleria Heidi, puntando tutte le 'i' con dei cuoricini" ha proseguito.

Ryan Reynolds ha citato anche la controfigura di Hugh Jackman:"È incredibile quante cose Hugh Jackman faccia da solo. Ma Daniel Stevens interviene per le cose davvero pericolose. Fa Wolverine da molto tempo. Come sappiamo, fare Wolverine è difficile. [...] Se volete che l'Academy riconosca il lavoro straordinario dei team di stunt in tutta l'industria fatelo sapere!" ha concluso.

Deadpool & Wolverine segna il ritorno di Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei ruoli che li hanno resi famosi in tutto il mondo, Wade Wilson/Deadpool e Logan/Wolverine, per la prima volta entrambi all'interno del Marvel Cinematic Universe. Nel cast del film, diretto da Shawn Levy, anche Emma Corrin, Morena Baccarin e Rob Delaney.