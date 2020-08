Ryan Reynolds e Blake Lively si scusano per il matrimonio in una ex piantagione di schiavi "Un errore"

Ryan Reynolds e Blake Lively hanno chiesto scusa per aver celebrato il loro matrimonio in una ex piantagione di schiavi in South Carolina nel 2012 'Un errore'

Ryan Reynolds e Blake Lively hanno chiesto formalmente scusa per aver scelto di celebrare il loro matrimonio nel 2012 a Boone Hall Plantation, una ex piantagione di schiavi in South Carolina nel 2012: "E' stato un gigantesco fottuto errore!" ha dichiarato Reynolds.

Chiacchierando con Fast Company l'attore di Deadpool ha spiegato che non era loro intenzione scegliere un luogo dal passato così tragico per il loro giorno più felice "È qualcosa di cui ci dispiaceremo sempre profondamente e senza riserve. È impossibile fare pace con questa scelta.. Quello che abbiamo visto in quel momento era una location per matrimoni su Pinterest. Quello che abbiamo visto dopo è stato un luogo costruito su una tragedia devastante."

A giugno la coppia si era unita alla lotta contro l'ingiustizia razziale dopo l'omicidio di George Floyd donando 200.000 dollari all'organizzazione NAACP Legal Defence and Educational Fund, votata alla giustizia razziale.

Blake e Ryan si erano detti a loro volta complici, inconsapevoli, del razzismo sistemico, e si erano presi le loro responsabilità per gli 'errori' del passato, senza mai menzionare tuttavia la location scelta per il loro matrimonio nel 2012.

Il 43enne attore canadese ha chiarito che già prima del movimento Black Lives Matter lui e la moglie avevano sentito il peso del loro errore. "Anni fa ci siamo sposati di nuovo a casa, ma la vergogna funziona in modo strano. Un gigantesco fottuto errore può farti chiudere o può farti ripensare alle cose e portarti verso l'azione. Non significa che non farai di nuovo casino. Ma rimodellare e sfidare il condizionamento sociale è un lavoro che non finisce mai." ha spiegato.

Reynolds e la Lively hanno dichiarato di voler crescere le loro tre figlie, James, Inez e Betty, "in modo che non alimentino questo schema folle di parzialità e cecità verso il razzismo".

Nell'intervista di martedì Ryan Reynolds ha ribadito "Vogliamo educare noi stessi circa le esperienze delle altre persone e parlare alle nostre figlie di tutto, davvero tutto.. Soprattutto della nostra complicità".

Dopo il tragico omicidio di George Floyd per mano di un ufficiale di polizia bianco, sono emersi numerosi altri video e tragedie avvenute a causa della brutalità della polizia.

In questi giorni le forze dell'ordine sono state riprese mentre sparavano gas lacrimogeni contro manifestanti pacifici, e un uomo nero disarmato è stato ucciso anche se non stava partecipando alle proteste.