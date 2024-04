Ryan Gosling ha un momento da vero fan nel nuovo promo del Saturday Night Live

Ryan Gosling sarà di nuovo il conduttore del Saturday Night Live nella serata del 13 aprile e un nuovo video promozionale sottolinea il talento comico della star di Barbie e The Fall Guy.

NBC ha infatti condiviso un divertente filmato in cui l'attore canadese cerca di prepararsi per l'incontro con Chris Stapleton, ospite musicale della puntata.

Il divertente video del SNL

Nel promo condiviso dal network, Ryan Gosling viene mostrato mentre indossa una t-shirt dell'artista e prova a capire il modo migliore per salutare Stapleton e presentarsi alla star della musica country.

Quando l'interprete di Ken in Barbie bussa però alla porta del suo camerino, l'attore non riceve risposta e, dopo essere entrato nella stanza, viene inesorabilmente attirato dal cappello da cowboy di Chris, indossandolo.

Gosling tornerà per la terza volta alla conduzione del Saturday Night Live, anche se pochi giorni fa è apparso a sorpresa nell'episodio con alla guida Kristen Wiig per celebrare la quinta partecipazione allo show della collega.

Saturday Night Live: 40 anni di risate

Il ritorno di Gosling sul grande schermo

Ryan, in questi giorni, è impegnato anche nella promozione di The Fall Guy, diretto da David Leitch e di cui è protagonista accanto a Emily Blunt.

Colt Seavers è uno stuntman e, come ogni stuntman che si rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento.

Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l'amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro. Sarà pronto a essere l'eroe?