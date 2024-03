Ryan Gosling, Emily Blunt e Steven Spielberg tra i presentatori degli Oscar 2024

L'Academy ha annunciato nuovi nomi che faranno parte dei presentatori della serata di premiazione degli Oscar 2024.

Tra le star che saliranno sul palco ci saranno anche Ryan Gosling, Emily Blunt e il regista Steven Spielberg.

Una lunga lista di star per la serata

Domenica andrà in scena l'attesa notte degli Oscar e l'edizione 2024 si preannuncia ricca di ospiti e momenti imperdibili. Ryan Gosling, che si esibirà sul palco anche con la canzone originale I'm Just Ken tratta dal film Barbie, sarà infatti anche uno dei presentatori dei premi.

I nomi più recenti dei protagonisti del mondo del cinema, coinvolti per annunciare i vincitori delle varie categorie, come comunicato dall'Academy sono: Emily Blunt, Cynthia Erivo, America Ferrera, Sally Field, Ryan Gosling, Ariana Grande, Ben Kingsley, Melissa McCarthy, Issa Rae, Tim Robbins, Steven Spielberg, Mary Steenburgen, Anya Taylor-Joy, Charlize Theron, Christoph Waltz e Forest Whitaker.

Barbie: Ryan Goslin in una foto del film

Ryan Gosling si esibirà dal vivo agli Oscar 2024 sulle note di I'm Just Ken

I presentatori

La 96esima edizione dei premi, in scena il 10 marzo al Dolby Theater di Hollywood, sarà condotta da Jimmy Kimmel e prenderà il via un'ora prima rispetto alle precedenti edizioni. Sugli schermi americani la serata andrà in onda su ABC, mentre in Italia arriverà sugli schermi della Rai.

I presentatori annunciati in precedenza sono: Mahershala Ali, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong'o, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Michelle Yeoh, Zendaya, ad Bunny, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney, Catherine O'Hara, Octavia Spencer e Ramy Youssef.