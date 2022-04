Russia: le borse di Chanel fatte a pezzi dalle influencer su Instagram: ecco perché

Le influencer russe hanno dato vita ad una protesta su larga scala attraverso il web dopo che Chanel ha annunciato di non aver più intenzione di vendere i propri prodotti in Russia.

Le influencer russe hanno iniziato a protestare contro il ban che Chanel ha istituito nei confronti della Russia: secondo quanto riportato dall'agenzia stampa ucraina Unian, le star hanno distrutto pubblicamente le proprie borse del famoso brand parigino.

Maryna Yermoshkina, celebre attrice, presentatrice e influencer russa, è stata la prima a compiere il gesto. "Non una sola borsa, un solo brand vale meno del mio amore per la madrepatria e del rispetto per me stessa. Se possedere una Chanel significa svendere la mia madrepatria, non ho bisogno di Chanel", ha spiegato la Yermoshkina all'inizio di un video prima di iniziare a distruggere la borsa con un paio di forbici.

La casa di moda francese ha deciso di non vendere più i suoi prodotti in Russia e di chiudere tutti i negozi, adeguandosi in questo modo alle sanzioni previste dall'Unione europea nei confronti di Putin. La celebre star russa non è stata l'unica a protestare: moltissime altre influencer, ispirate dal gesto della Yermoshkina, hanno filmato e postato i propri video online.

La deejay Katya Guseva si è detta contraria alla "russofobia del brand" in un recente video, durante il quale ha tagliato a pezzi la sua borsa. Anche la modella Victoria Bonya ha detto addio alla sua Chanel e, davanti ai suoi 9 milioni di followers, ha dichiarato: "Se la maison Chanel non rispetta i clienti perché io dovrei rispettarla?".