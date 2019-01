Russell Crowe è quasi irriconoscibile nella foto ufficiale di The Loudest Voice in the Room

Russell Crowe è quasi irriconoscibile nella prima foto ufficiale di The Loudest Voice in the Room, la serie co-prodotta da Showtime e Blumhouse in cui si racconta la storia di Roger Ailes.

Il progetto si basa sulle ricerche compiute da Gabriel Sherman per realizzare l'omonimo libro e nel cast ci sono anche Naomi Watts nel ruolo di Gretchen Carlson, Sienna Miller che sarà la produttrice Elizabeth "Beth Ailes", Seth MacFarlane nel ruolo di Brian Lewis, Simon McBurney in quello di Rupert Murdoch e Annabelle Wallis nei panni di Laurie Luhn.

Ecco lo scatto:

Ailes ha dato vita a Fox News e ha avuto un'influenza importante nel panorama politico americano, elementi che verranno raccontati nella serie limitata che seguirà l'ascesa verso il successo e il suo declino dopo le accuse di molestie sessuali che hanno posto fine al suo regno mediatico.

Sherman ha scritto il primo episodio in collaborazione con Tom MCarthy, mentre la regia dei primi due episodi è stata firmata da Kari Skogland.