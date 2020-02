Russell Crowe lancia un appello sui cambiamenti climatici: ecco il video

Il leggendario Russell Crowe ha rilasciato un video messaggio sui cambiamenti climatici rivolto al mondo in occasione del Fire Fight Australia, evento benefico per raccogliere fondi per i catastrofici incendi che stanno avvolgendo il paese.

Nel video il vincitore dell'Oscar per Il Gladiatore afferma che la scienza è in evoluzione da sempre, ma ci sono cose su cui tutti possiamo essere d'accordo a prescindere, come l'impatto negativo che l'uomo sta avendo sul pianeta Terra, soprattutto a causa del nostro amore per carbone, petrolio e gas: "C'è solo un modo per attutire il cambiamento climatico, ed è allontanarsi dai combustibili fossili velocemente e convertire l'intero paese e l'intera economia all'utilizzo di forme di energia rinnovabili."

"Non importa quante persone singolarmente si allontanino da quelle forme di energia, se non eliminiamo i combustibili fossili nella totalità della società, i picchi alti e bassi nel nostro clima continueranno a essere sempre più estremi. Occorre prendere decisioni importanti e mettere il pianeta e la popolazione al di sopra della politica." Russell Crowe ha registrato il video per il concerto benefico che ha racimolato quasi 10 milioni di dollari nella serata. In chiusura di video, l'attore tira fuori la sua ironia: "Tutto ciò che ho detto può essere confermato e sostenuto da tutte le nostre più brillanti menti scientifiche. Le nostre tasse hanno già pagato la loro fottuta educazione, è tempo di sfruttare questa conoscenza!".