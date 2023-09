Russell Brand: quattro donne lo accusano di abusi sessuali, la BBC chiede un'indagine

L'interprete di Forgetting Sarah Marshall Russell Brand è stato accusato di violenza e abusi sessuali. Come rivela il Times, il comico inglese sarebbe stato accusato da quattro donne per incidenti a sfondo sessuale avvenuti tra il 2006 e il 2013. Brand ha rilasciato una dichiarazione in cui nega queste accuse, accusando i media mainstream di aver orchestrato un "attacco coordinato" e affermando che gli incidenti sono stati "sempre assolutamente consensuali". Ecco cosa ha dichiarato Brand:

Russell Brand in una scena della commedia Forgetting Sarah Marshall

"Queste accuse si riferiscono al periodo in cui lavoravo nel mainstream, quando ero sempre sui giornali, quando ero nei film e, come ho ampiamente scritto nei miei libri, il mio comportamento sessuale era molto, molto promiscuo. Ora, durante quel periodo di promiscuità, i rapporti che ho avuto sono stati sempre assolutamente consensuali. Sono sempre stato trasparente al riguardo allora, quasi troppo trasparente, e lo sono anche adesso, e vedere quella trasparenza metastatizzata in qualcosa di criminale, che nego assolutamente, mi fa chiedere: c'è qualcos'altro in gioco? Abbiamo già assistito ad attacchi coordinati da parte dei media, come nel caso di Joe Rogan, quando ha osato prendere una medicina che i media mainstream non approvavano, e abbiamo visto un'ondata di titoli dai media di tutto il mondo, usando lo stesso linguaggio.. Non mi dispiace che usino i miei libri e la mia presa di posizione per parlare della mia condotta promiscua e consensuale in passato, ciò che confuto seriamente sono queste accuse molto gravi. Vale anche la pena ricordare che ci sono testimoni le cui prove contraddicono direttamente le narrazioni dei media in quello che mi sembra un attacco coordinato. Ora, non voglio entrare ulteriormente in questo argomento a causa della gravità delle accuse, ma mi sento come se fossi attaccato. Ovviamente esamineremo la questione perché è molto molto seria".

Russell Brand e il matrimonio lampo con Katy Perry: "Era un periodo caotico e mi sentivo disconnesso"

Le accuse contro Russell Brand in dettaglio

L'indagine contro Russell Brand sarebbe stata condotta congiuntamente dal Sunday Times, dal Times e Dispatches su Channel 4. Il primo presunto incidente si è verificato nel 2006, quando Brand aveva 30 anni e conduceva Big Mouth su Channel 4. L'accusatrice, che all'epoca aveva 16 anni, afferma di aver avuto una relazione con Brand per tre mesi, durante i quali la star era emotivamente e fisicamente violenta, inclusa un'aggressione sessuale in cui lui le avrebbe spinto il pene in gola e si sarebbe fermato solo dopo che lei gli ha dato un pugno nello stomaco.

Io, Dio e Bin Laden: Russell Brand in una scena del film

Un'altra accusatrice sostiene che Brand l'avrebbe violentata spingendola contro un muro nella sua casa di Los Angeles nel 2012. Un'ex fidanzata di Brand racconta anche una storia del 2013 in cui l'attore si sarebbe tolto i vestiti, poi l'avrebbe immobilizzata e infine inseguita per tutta la stanza. L'indagine cita anche il libro del 2014 kNot: Entanglement with a Celebrity, scritto dall'ex di Brand, Jordan Martin, in cui lei descrive un'altra violenza sessuale.

Ieri un un portavoce della BBC ha dichiarato: "Il documentario e i rapporti ad esso collegati contengono accuse gravi, che abbracciavano un certo numero di anni. Russell Brand ha lavorato ai programmi radiofonici della BBC tra il 2006 e il 2008, perciò stiamo esaminando con urgenza le questioni sollevate".

La polizia metropolitana del Regno Unito ha affermato di non aver ancora ricevuto alcuna denuncia ma di essere in contatto con il Sunday Times in merito. "Se qualcuno crede di essere stato vittima di una violenza sessuale, non importa quanto tempo fa sia avvenuta, lo incoraggiamo a contattare la polizia", ​​ha detto un portavoce della polizia metropolitana.