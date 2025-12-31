Ruridragon, lo studio di Clannad adatterà l'anime del manga divenuto virale

Kyoto Animation porterà sul piccolo schermo le avventure di Ruri Aoki. Nonostante la messa in onda sia ancora lontana, la promessa di un adattamento curato e fedele al manga ha già acceso l'entusiasmo degli appassionati di fantasy scolastico e slice-of-life.

Una scena di Ruridragon
NOTIZIA di 31/12/2025

Dopo anni di attesa, i fan di RuriDragon possono finalmente esultare: Kyoto Animation, lo studio dietro anime di successo come "Clannad" , "Full Metal Panic", "Violet Evergarden" e molti altri, porterà sul piccolo schermo le avventure di Ruri Aoki. Nonostante la messa in onda sia ancora lontana, la promessa di un adattamento curato e fedele al manga ha già acceso l'entusiasmo degli appassionati di fantasy scolastico e slice-of-life.

Un mondo mezzo drago prende forma

Il manga RuriDragon di Masaoki Shindo racconta la vita di Ruri Aoki, una ragazza che scopre improvvisamente di avere delle corna e di essere metà drago, eredità del padre. Questa rivelazione non le impedisce di affrontare quotidianamente le sfide tipiche di un'adolescente, tra lezioni scolastiche e compagni curiosi.

Con una miscela originale di commedia, fantasy e slice-of-life, la storia mette in scena situazioni surreali e momenti delicati, dove la draconicità di Ruri amplifica le emozioni e rende imprevedibile la sua vita.

Netflix, un suo anime originale verrà adattato in un manga prima ancora del debutto Netflix, un suo anime originale verrà adattato in un manga prima ancora del debutto

Originato come one-shot su Jump Giga nel 2020 e poi serializzato su Weekly Shonen Jump nel 2022, il manga ha guadagnato rapidamente popolarità internazionale, superando 1,1 milioni di copie in circolazione, grazie a personaggi espressivi e a un equilibrio naturale tra quotidianità e fantasia.

Kyoto Animation: il partner perfetto

La scelta di Kyoto Animation per l'adattamento sembra naturale. Il celebre studio ha già firmato anime slice-of-life di successo come Clannad, Violet Evergarden e Miss Kobayashi's Dragon Maid, unendo cura dei dettagli, animazione fluida e storytelling emotivo. Nonostante l'anime sia ancora "lontano" dalla trasmissione - con previsione di debutto non prima del 2027 - l'annuncio regala tempo ai fan per approfondire il manga, disponibile in italiano grazie a Star Comics, che ha portato l'opera ancora nel corso dell'autunno del 2025.

La combinazione tra la fantasia del mondo draconico di Ruri e la maestria del team di animazione promette un adattamento fedele e visivamente sorprendente, capace di rendere onore all'opera originale e di conquistare nuovi spettatori.