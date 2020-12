Rupert Murdoch: anche lo Squalo ha ricevuto una dose di vaccino

Rupert Murdoch ha ricevuto una dose di vaccino contro il Covid-19. Il patriarca dei media è stato vaccinato mercoledì nell'ufficio del suo medico a ovest di Londra. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fox Corp e Presidente Esecutivo di News Corp si è unito, quindi, alla lista di personaggi famosi che hanno ricevuto la prima dose di vaccino: tra questi, si annoverano anche Mike Pence ed Ian McKellen.

Come riportato da Deadline, in seguito alla sua vaccinazione, Rupert Murdoch ha ringraziato i lavoratori chiave che agiscono in questo settore, i medici e gli scienziati che hanno reso possibile questa conquista. Murdoch ha trascorso il periodo della pandemia nel Regno Unito insieme alla moglie Jerry Hall Murdoch e ha affermato di aver ricevuto una notifica per effettuare il vaccino. Nel Regno Unito, gli ultra 80enni riceveranno il vaccino subito dopo gli operatori sanitari che lavorano in prima linea contro il Covid-19.

La vaccinazione di Rupert Murdoch è coincisa con una dichiarazione di Tucker Carlson, conduttore di Fox News che, pur sostenendo la necessità di un vaccino anti-Covid, ha anche definito la sua campagna marketing come potenzialmente pericolosa. Infine, il conduttore si è scagliato contro Bill e Melinda Gates, accusandoli di cospirazione. Molti opinionisti di Fox, d'altronde, hanno attaccato duramente il lockdown.

Dal canto suo, il Presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, ha avvertito i cittadini della necessità del vaccino. Affinché possa contrastare il virus, il vaccino deve necessariamente essere erogato alla massa. Queste notizie giungono alla fine di un anno decisamente tribolato per gli Stati Uniti.